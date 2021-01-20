Спроби МГУ переглянути умови анбандлінгу відкривають Газпрому шляхи до перегляду умов транзиту, - Укртрансгаз

Це також може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції газового ринку Європи.

“Укртрансгаз” занепокоєний спробами компанії “Магістральні газопроводи України" переглянути умови анбандлінгу Оператора ГТС України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Спроби переглянути договір, за яким здійснювався анбандлінг, ставить під сумнів одну з найбільш успішних державних реформ за часів незалежності України. Потенційно це відкриває Газпрому шляхи до можливого перегляду умов транзитного договору. А також може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції газового ринку Європи”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії піддали сумніву неможливість здійснення МГУ періодичних виплат Укртрансгазу та нестачу коштів для інвестицій у модернізацію газотранспортної системи.

“Лише за 9 місяців 2020 року чистий прибуток ОГТСУ склав 24,7 млрд грн. При цьому єдиний платіж у 2020 році в рамках виконання договору між МГУ та Укртрансгазом – 3,85 млрд грн. Іншими словами, теза про нестачу коштів виглядає дещо непоґрунтованою”, - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що компанія "Магістральні газопроводи України" сьогодні оприлюднили офіційну позицію щодо договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ОГТСУ. З неї випливає намір компанії змінити умови купівлі газотранспортної системи.

Газотранспортна система з 2020 року знаходиться в управлінні ТОВ "Оператора ГТС України", яке раніше було "дочкою" "Укртрансгазу".

В ході анбандлінгу ОГТСУ вивели зі складу групи "Нафтогаз" і передали у власність компанії "Магістральні газопроводи України", що підпорядковане Кабінету міністрів.

Договір купівлі-продажу ТОВ "ОГТСУ" від 22 листопада 2019 року передбачав розстрочення платежу строком на 15 років та встановлення динамічної ціни, яка залежить від результатів діяльності компанії.

Тодішній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко (зараз - в.о. міністра енергетики) говорив, що група отримає за ГТС понад 180 млрд гривень. Перший транш за газотранспорту систему було перераховано у грудні 2020 року в розмірі 3,85 млрд гривень.

Наглядова рада МГУ вважає, що ця динамічна складова "унеможливлює здійснення періодичних виплат "Укртрансгазу", а також необхідних та достатніх інвестицій у модернізацію газотранспортної системи".