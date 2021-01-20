Кабмін пропонує створити комісію з перевірки іноземних інвестицій

Кабінет міністрів розробив проєкт закону про перевірку іноземних компаній, які хочуть інвестувати в українські підприємства зі стратегічним значенням для національної безпеки держави.

Законопроєкт було схвалено на засіданні уряду в середу.

Він, зокрема, передбачає створення Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій, яка буде погоджувати купівлю значних часток в компаніях, що відносяться до стратегічної сфери.

Стратегічними пропонується визнати 38 видів діяльності, в тому числі ядерну енергетику, виробництво і торгівлю зброєю та боєприпасами, виробництво та ремонт авіаційної техніки (в тому числі подвійного призначення), видобування корисних копалин тощо.

Комісія, склад якої визначатиме Кабінет міністрів, буде мати право заблокувати продаж підприємства іноземному інвестору.

В пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що перевірка прямих іноземних інвестицій є світовою практикою. В більшості країн-членів ЄС уповноваженим органом, відповідальним за таку перевірку, є міністерство економіки. У США діє Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS).

Нагадаємо, що на минулому тижні США внесли в "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським. Американці вважають, що Skyrizon тісно пов'язана з армією Китаю.

Власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв продав завод ще в 2016 році, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.