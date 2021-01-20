"МГУ" хоче змінити умови купівлі газотранспортної системи

Компанія "Магістральні газопроводи України" хоче змінити умови купівлі газотранспортної системи.

Про це повідомила пресслужба МГУ у середу, 20 січня.

Газотранспортна система з 2020 року знаходиться в управлінні ТОВ "Оператора ГТС України", яке раніше було "дочкою" "Укртрансгазу".

В ході анбандлінгу ОГТСУ вивели зі складу групи "Нафтогаз" і передали у власність компанії "Магістральні газопроводи України", що підпорядковане Кабінету міністрів.

Договір купівлі-продажу ТОВ "ОГТСУ" від 22 листопада 2019 року передбачав розстрочення платежу строком на 15 років та встановлення динамічної ціни, яка залежить від результатів діяльності компанії.

Тодішній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко (зараз - в.о. міністра енергетики) говорив, що група отримає за ГТС понад 180 млрд гривень. "Оператор буде віддавати нам частину свого прибутку. Він буде покривати всі свої витрати і робити всі необхідні капіталовкладення, а те, що буде залишатися, - розподіляється, і частина від цієї суми піде нам", - пояснював він в інтерв'ю "Лізі".

Перший транш за газотранспорту систему було перераховано у грудні 2020 року в розмірі 3,85 млрд гривень.

Наглядова рада МГУ вважає, що ця динамічна складова "унеможливлює здійснення періодичних виплат "Укртрансгазу", а також необхідних та достатніх інвестицій у модернізацію газотранспортної системи".

Компанія просить Кабінет міністрів почати переговори для пошуку можливих шляхів вирішення цієї проблеми та зміни договору купівлі-продажу.