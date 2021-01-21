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Турецька компанія виграла тендер на будівництво моста через Дніпро у Кременчуці

На тендері було зекономлено 1 271 млн гривень, а очікувана вартість зменшилась майже на 11%.

Турецька компанія виграла тендер на будівництво моста через Дніпро у Кременчуці
Міст через Дніпро у Кременчуці
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Відбувся аукціон закупівлі робіт з будівництва моста через Дніпро у Кременчуці. Перемогу  здобула турецька компанія "DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.", з ціновою пропозицією 11 млрд 248 млн 800 тис. гривень.

Про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що на тендері було зекономлено  1 271 млн гривень, а очікувана вартість зменшилась майже на 11%.

У визначений законодавством термін замовник оголосить інформацію про переможця закупівлі, та з ним буде укладено договір.

"Те, що в дорожньому секторі з’являються нові міжнародні гравці, які одразу готові конкурувати на рівних з іншими - це ознака здорового ринку. І чергове підтвердження, що шлях, який ми обрали, - працює. Впевнений, що таких компаній ставатиме більше,  і якість також зростатиме. Кременчуцький міст має стати показовим проєктом. Він враховує як сучасні світові підходи до проєктування, будівництва, так і потреби вітчизняних виробників, адже 95 % матеріалів будуть українські", - прокоментував результат аукціону голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Згідно ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме чотири смуги руху - по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому - з нинішньою вуличною мережею Кременчука. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях. Загальна довжина споруд складатиме понад 3 км.

Тендер було оголошено за схемою design-build, тому відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва мосту буде одна й та ж компанія.

Зазначимо, що турецький консорціум "Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті" будував термінал D аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, що два береги Дніпра у Кременчуці зараз з’єднує Крюківський міст. Його збудовано ще за часів Російської Імперії. Останнє масштабне оновлення відбулось у 1949 році. Наразі міст - у  аварійному стані. Через нього проходять дві державні дороги: М-22 Полтава - Олександрія та Н-08 Бориспіль - Маріуполь, а також залізнична гілка.

У липні 2017-го повідомляли, що у 2018 році біля Горішніх Плавнів розпочнеться будівництво нового моста через Дніпро, який повинен розвантажити обхід Кременчука. Однак, фахівці визнали недоцільним будувати новий міст.

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