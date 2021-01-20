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Врятовані із затонулого суховантажа українські моряки прибули до Одеси

Пошуки ще трьох моряків тривають.

Врятовані із затонулого суховантажа українські моряки прибули до Одеси
Фото: ANADOLU AGENCY/Twitter

П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули до Одеси.

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Укрінформ.

"О 04:35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. О 9:00 їх літак приземлився в Одесі", - повідомив Білик.

За його словами, вчора кожен із врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.

"У хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту. Близько 10-ї вечора ці процедури були закінчені", - повідомив консул.

Пошуково-рятувальна операція триває, вона перебуває в активній фазі.

Як повідомляли, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та затонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

Станом на 10:00 18 січня були знайдені тіла трьох загиблих моряків, один із них - капітан, громадянин РФ.

Турецька влада повідомляє про шістьох врятованих членів екіпажу (п’ять українців і один росіянин). Шукають ще трьох моряків, громадян України.

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