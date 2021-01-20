У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди з "ДНР" і окупованого Криму

На кастинг нового проєкту СТС зареєструвалися і п’ять команд з материкової частини України.

У кастингу російської версії проєкту студії "Квартал 95" "Ліга сміху", яку запускає телеканал СТС, братимуть участь команди, які позиціонують себе як представники "ДНР", а також команди з окупованого Криму. Крім того, учасниками стануть команди з Одеси, Харкова і Запоріжжя.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міжнародного союзу КВН.

У списку команд-учасниць кастингу, який відбудеться 25-27 січня в московському Домі КВН, - колективи "Дует имени нет" і "Все Пуteam", зазначені як мешканці Донецька з "Донецької народної республіки".

Крім того, на кастинг нового проєкту СТС зареєструвалися п’ять команд з материкової частини України: "МУА", Збірна медиків (Одеса), збірна Одеси, "Падик 19" (Запоріжжя), "Подруги твого хлопця" (Харків), а також дві з окупованого Росією Криму - B.A.N.G. (Керч) і Ельвад Вагнер (Сімферополь).

Прийом заявок на кастинг триває.

Раніше стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку. Франшизу канал купив у шведського дистриб’ютора Eccho Rights, з яким "Студія Квартал 95" співпрацює з 2012 року.

На запит Радіо Свобода "Студія Квартал 95" повідомила, що умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися. За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 тисяч доларів, залежно від досягнутих домовленостей, повідомляє "Слідство-Інфо".

Варто додати, що канал СТС із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.