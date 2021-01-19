Зеленський призначив стипендії понад 180 діячам мистецтв

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення президентських стипендій молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

Відповідний указ № 21/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

“Згідно з документом, стипендії Глави держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям”, - йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в квітні минулого року Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам.

4 вересня Кабмін вирішив призначити довічну стипендію батькові Зеленського, але відкликав проєкт постанови.