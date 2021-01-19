"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Зеленський призначив стипендії понад 180 діячам мистецтв

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Зеленський призначив стипендії понад 180 діячам мистецтв
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення президентських стипендій молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

Відповідний указ № 21/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

“Згідно з документом, стипендії Глави держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям”, - йдеться у повідомленні

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в квітні минулого року Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам.

4 вересня Кабмін вирішив призначити довічну стипендію батькові Зеленського, але відкликав проєкт постанови.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також