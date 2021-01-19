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Вогнеборці погасили пожежу в церкві у селі під Дніпром (оновлено)

Жертв та постраждалих немає.

У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області 19 січня виникла пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського.

Фото: ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій інформують, що повідомлення про загоряння у будівлі церкви надійшло о 13:40.

Наразі триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 23 рятувальники та 5 одиниць техніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлення. Пожежу було локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 16:43.

"Загиблих та постраждалих немає", - повідомляють у ДСНС.

До ліквідації пожежі залучались 35 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

Зазначається, що горіли дерев’яні конструкції та перекриття даху будівлі на площі близько 800 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Різдво в Україні трапилося 105 пожеж, у яких загинули 5 людей.

Як повідомляли, 2 січня на Хмельниччині сталася пожежа у будівлі жіночого монастиря. Ймовірною причиною пожежі називали порушення правил експлуатації пічного опалення.

26 грудня у Львівській області згорів дерев’яний храм, постраждав 17-річний хлопець.

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