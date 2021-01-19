У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області 19 січня виникла пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій інформують, що повідомлення про загоряння у будівлі церкви надійшло о 13:40.
Наразі триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 23 рятувальники та 5 одиниць техніки ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Оновлення. Пожежу було локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 16:43.
"Загиблих та постраждалих немає", - повідомляють у ДСНС.
До ліквідації пожежі залучались 35 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.
Зазначається, що горіли дерев’яні конструкції та перекриття даху будівлі на площі близько 800 квадратних метрів.
Нагадаємо, на Різдво в Україні трапилося 105 пожеж, у яких загинули 5 людей.
Як повідомляли, 2 січня на Хмельниччині сталася пожежа у будівлі жіночого монастиря. Ймовірною причиною пожежі називали порушення правил експлуатації пічного опалення.
26 грудня у Львівській області згорів дерев’яний храм, постраждав 17-річний хлопець.