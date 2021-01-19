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Кличко привітав українців з Водохрещем і пірнув в ополонку

Мер Києва наголосив, що без підготовки організму краще не занурюватись.

Кличко привітав українців з Водохрещем і пірнув в ополонку
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців зі святом Водохреща та пірнув у ополонку.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Цього разу - в затоці біля парку Дружби народів. Але, пам’ятайте: в сильний мороз без підготовки організму краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе!" - написав Кличко.

Він зазначив, що температура повітря була -19 , а води +3.

Нагадаємо, у 2019 році на Водохрещу Кличко з мерами понад 30 міст скупався в Дніпрі у столичному парку "Наталка".

У 2018-ці мер столиці пірнав в ополонку разом із головами столичних районів, заступниками голови КМДА та деякими депутатами Верховної Ради і Київради. Кличко зазначив, що таким чином хотів згуртувати команду, але наголосив, що це була не примусова акція.

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