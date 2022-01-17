У Києві підготували 15 локацій для купання на Водохреща

Столичні комунальники підготували 15 локацій для безпечного купання під час святкування Водохреща 19 січня.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в межах Києва 15 локацій. На кожній із них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти", - йдеться в повідомленні.

Такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці. Серед них, зокрема, зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів; "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, Острів Долобецький; "Наталка", Оболонський район, Затока Наталка, вул. Прирічна; "Наталка 2" (парк); "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська; "Передмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів; "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини; "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка; "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака; "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка; "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна, "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів, озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський; "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7; "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

У КМДА закликають киян бути пильними та дотримуватися правил безпечного купання під час святкування.

Нагадаємо, раніше ПЦУ зазначила, що купання в ополонці на Водохреща не є "давньою українською традицією", не призводить до духовного очищення і не "очищує" від гріхів.