Телеканал "Рада" не надав відповіді на запит щодо використання бюджетних коштів

Державне підприємство “Парламентський телеканал “Рада” не надало відповіді на інформаційний запит щодо використання бюджетних коштів на штатних та залучених журналістів, а також щодо керівництва каналу.

Про це повідомляє Інститут масової комунікації.

Зазначається, що 17 грудня ІМІ надіслав запит до телеканалу щодо штатного розпису, використання бюджетних коштів, винагороди керівництву та залучення позаштатних спеціалістів. Телеканал попросив додатковий час на опрацювання запиту і 17 січня надав відповідь, яка не містила запитуваної інформації.

"Зокрема, телеканал “Рада” повідомив ІМІ, що окремого документа, яким затверджується штатний розпис (“розклад”), на телеканалі не створено. Створення такої інформації в процесі виконання своїх обов'язків телеканалом не передбачено”, – йдеться у відповіді.

Однак, за словами юриста Алі Сафарова, відповідно до статті 64 Господарського кодексу, підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Водночас форма штатного розпису для підприємств, що фінансуються з державного бюджету (до яких належить і телеканал “Рада”), затверджено Наказом Міністерства фінансів. Отже, додав юрист, або телеканал "Рада" порушує законодавство України про працю і використання бюджетних коштів, не склавши й не затвердивши штатного розпису, або ж телеканал "Рада" порушує законодавство про доступ до публічної інформації, приховуючи від суспільства цей документ.

Також телеканал відмовився надати на запит ІМІ біографічну довідку керівника, копії протоколів конкурсної комісії та розпорядження директора про затвердження результатів мистецьких конкурсів. Канал повідомив, що "запитувані документи не містять інформації про взяття бюджетних зобов’язань та використання бюджетних коштів або здійснення розпорядження бюджетними коштами в будь-який інший спосіб".

"Оскільки надання інформації щодо копій протоколів конкурсної комісії та розпорядження директора про затвердження результатів мистецьких конкурсів не передбачає надання інформації щодо використання бюджетних коштів, просимо вас, у випадку необхідності, уточнити запит у цій частині", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал "Рада" оновив свій формат. Студії каналу облаштували в будівлях Верховної Ради та Кабінету Міністрів Продюсер Олексій Семенов підтвердив свою участь в оновленні телеканалу.

У проморолику в ролі нових ведучих були представлені політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов, а також низка колишніх журналістів з "112 Україна", NewsOne і ZIK. Пізніше телеканал заявив, що не має жодного стосунку до промовідео з новими ведучими, які з 15 грудня розпочали роботу в етері оновленого мовника.