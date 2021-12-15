Телеканал "Рада" заперечив, що поширив відеоролик про своє оновлення

Зазначається, що співробітники не проводили і не погоджували цей ролик, а відео не буде виходити в ефір.

Телеканал "Рада" заявив, що не має стосунку до поширюваного у соцмережах відео, а "співробітники не проводили і не погоджували цей ролик".

"Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст", – йдеться у повідомленні телеканалу у фейсбуці.

Зазначається, що співробітники не проводили і не погоджували цей ролик, а відео не буде виходити в ефір.

"Парламентський телеканал «РАДА» був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранішее повідомлялося, що з 15 грудня телеканал "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії, перетворившись з парламентського мовника на інформаційний. Згідно з промовідео, серед ведучих мовника колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Раніше віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що на оновлення телеканалу "Рада" виділять до 15 млн гривень. За його словами, представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним.