Парламент ухвалив законопроєкт про авторські права

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (№ 5572).

Метою документу є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти. Про це повідомили на каналі Верховної Ради в Telegram.

Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет" пояснив, що законопроєкт сприятиме сплаті роялті українським виконавцям. Водночас він додав, що окремі представники музичної спільноти виступають проти, адже вважають, що закон в нинішній редакції скасує всі попередні акредитації Організації колективного управління, які зараз працюють.

Торговий представник України Тарас Качка в Facebook зазначив, що "варто сприймати законопроект 5572 не як обнуління попередніх зусиль, а як спробу рухатися вперед до консенсусу між усіма суб’єктами мистецького ринку і до побудови довіри. Найголовніше – конкурси будуть проведені негайно і невідкладно, адже будь-який вакум на ринку найбільше шкодить правовласникам".