Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
ГоловнаЕкономікаБізнес

Парламент ухвалив законопроєкт про авторські права

Документ сприятиме сплаті роялті українським виконавцям. 

Парламент ухвалив законопроєкт про авторські права
Фото: LB.ua

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (№ 5572).

Метою документу є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти. Про це повідомили на каналі Верховної Ради в Telegram.

Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет" пояснив, що законопроєкт сприятиме сплаті роялті українським виконавцям. Водночас він додав, що окремі представники музичної спільноти виступають проти, адже вважають, що закон в нинішній редакції скасує всі попередні акредитації Організації колективного управління, які зараз працюють. 

Торговий представник України Тарас Качка в Facebook зазначив, що "варто сприймати законопроект 5572 не як обнуління попередніх зусиль, а як спробу рухатися вперед до консенсусу між усіма суб’єктами мистецького ринку і до побудови довіри. Найголовніше – конкурси будуть проведені негайно і невідкладно, адже будь-який вакум на ринку найбільше шкодить правовласникам". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також