На найближчій залізничній до гірськолижного курорту "Буковель" зупинці тривають відновлювальні роботи. До кінця року "Укрзалізниця" обіцяє запустити "Буковельський експрес".

Фото: Укрзалізниця

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Наразі зі 180 до 324 метрів збільшено залізничну платформу станції. Відтепер вона може приймати поїзди, у складі яких 12 вагонів (раніше – до 6 вагонів).

Окрім того, на платформі встановлено сучасне LED-освітлення. Проведено ремонт фасаду будівлі зупинкового пункту, залу очікування й залізничних кас. Триває облаштування привокзальної території. На фасаді будівлі буде збережено історичну назву Татарів.

В "Укрзалізниці" нагадують, що станція Татарів та її залізничний вокзал є пам’яткою архітектури, яка була зведена у 1894 році. Реновацію станції проводять у межах програми "Велике будівництво".

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

"Буковельський експрес" буде курсувати за маршрутом Львів - Татарів-Буковель - Ворохта.

"Таким чином українці та гості країни отримують змогу побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатись курорту "Буковель" чи здійснити мрію піднятись на найвищу гору України – Говерлу, доїхавши до Ворохти", – зазначив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год. У складі поїзда три вагони – 170 місць.

Нагадаємо, на початку грудня у перший рейс вирушив поїзд №5/6 Маріуполь - Рахів, який долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні протяжністю 1806 км. Він сполучає сім областей. Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка – у найбільш високогірному місті України.