Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
ГоловнаЕкономікаФінанси

Сбербанк змінив назву на Міжнародний резервний банк

Банк програв право на свій бренд державному Ощадбанку.

Сбербанк змінив назву на Міжнародний резервний банк
Фото: Сергей Нужненко

Українська "дочка" Сбербанк Росії змінила назву на АТ "Міжнародний резервний банк" (МР Банк).

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців. Як показує аналітична система Youcontrol, зміна назви відбулася минулого тижня.

Російські акціонери українського АТ "Сбербанк" вирішили змінити його назву ще у вересні 2021 року. Ребрендинг пов'язаний із втратою права на використання цієї торговельної марки.

26 листопада 2015 року український Сбербанк Росії змінив назву на Сбербанк. Через кілька місяців Ощадбанк подав до суду на Сбербанк з позовом про порушення прав інтелектуальної власності.

Ощадбанк наполягав, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У серпні 2021 року Верховний суд поставив крапку у багаторічних судовому спорі, визнавши, що бренд "Сбербанк" належить українському Ощадному банку.

Окрім назви, АТ "Сбербанк" втратило і доменне ім'я sberbank.ua. Зараз його сайт знаходиться за адресою sbrf.com.ua.

Сбербанк перебуває в Україні під санкціями як банк з державним капіталом Російської Федерації, держави-агресора.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також