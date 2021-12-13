Сбербанк змінив назву на Міжнародний резервний банк

Українська "дочка" Сбербанк Росії змінила назву на АТ "Міжнародний резервний банк" (МР Банк).

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців. Як показує аналітична система Youcontrol, зміна назви відбулася минулого тижня.

Російські акціонери українського АТ "Сбербанк" вирішили змінити його назву ще у вересні 2021 року. Ребрендинг пов'язаний із втратою права на використання цієї торговельної марки.

26 листопада 2015 року український Сбербанк Росії змінив назву на Сбербанк. Через кілька місяців Ощадбанк подав до суду на Сбербанк з позовом про порушення прав інтелектуальної власності.

Ощадбанк наполягав, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У серпні 2021 року Верховний суд поставив крапку у багаторічних судовому спорі, визнавши, що бренд "Сбербанк" належить українському Ощадному банку.

Окрім назви, АТ "Сбербанк" втратило і доменне ім'я sberbank.ua. Зараз його сайт знаходиться за адресою sbrf.com.ua.

Сбербанк перебуває в Україні під санкціями як банк з державним капіталом Російської Федерації, держави-агресора.