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Поліція передала до суду справу проти колишнього власника "Аркади"

Паливоді і вісьмом іншим обвинуваченим інкримінують 72 млн гривень збитку.

Поліція передала до суду справу проти колишнього власника "Аркади"
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: pininterest

Національна поліція передала до суду кримінальне провадження проти ексголови правління та власника збанкрутілого банка "Аркада" Костянтина Паливоди.

Про це повідомляється на сайтах МВС та Київської міської прокуратури.

Паливода, четверо службовців "Аркади" та четверо керівників пов'язаних фірм підозрюються у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких був банк. Представників банку обвинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), комерсантів - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна) Кримінального кодексу.

Їм інкримінують два епізоди виведення грошей - на суму 50 млн гривень і ще 22 млн гривень.

Справу розглядатимуть в Подільському районному суді Києва.

Нагадаємо, що група компаній банку "Аркада" була великим забудовником, здавши з 2010 року майже 50 будинків у восьми житлових комплексах у Києві й Полтаві та котеджне містечко на Київщині.

Фатальним для неї став проєкт ЖК "Патріотика на озерах". Це мав бути величезний масив на південному сході Києва, біля озер Небреж і Тягле. На площі 170 га планувалося побудувати 43 будинки на 24-27 поверхів. Проти планів забудовника виступили місцеві мешканці, які хотіли облаштувати на озерах ландшафтний "Екопарк Осокорки". Конфлікт супроводжували сутички з постраждалими і навіть стрілянина.

Паралельно з цим на початку 2019 року Національний банк на два роки заборонив "Аркаді" залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Після цього влітку 2019 року зупинилися будівельні роботи на "Патріотиці на озерах", а згодом і на інших майданчиках банку (ЖК "Патріотика" і "Еврика").

Восени 2020 року банк "Аркада" збанкрутував.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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