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Суд повернув до прокуратури обвинувальний акт проти Савченко і Рубана

Гучна справа не пройшла навіть підготовче засідання.

Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Броварський міськрайонний суд повернув обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти Надії Савченко і Володимира Рубана.

Про це колишня депутатка повідомила у фейсбуці.

"Обвинувальний акт із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана "в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру", повернуто прокурору з причини необгрунтованості обвинувачення. У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана прокурору відмовлено", - написала Савченко.

Фото: Надія Савченко

Нагадаємо, 8 березня 2018 року керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на пункті пропуску при виїзді з окупованої території Донецької області. У меблях, які він перевозив у своєму автомобілі, знайшли велику кількість зброї. Наступного дня йому було пред'явлено про підозру у підготовці масових терактів.

За даними слідства, Рубан готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента та житлові будинки. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

22 березня 2018 року після зняття недоторканності у цій же справі була  затримана депутат Верховної Ради Надія Савченко. Вона провела за ґратами 13 місяців - з 23 березня 2018 року по 16 квітня 2019 року.

Їй інкримінували змову з Рубаном з метою силового захоплення влади (ч.1 ст.109 КК), підготовку до силового захоплення влади (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 КК), підготовку замаху на життя президента України, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів Кабміну і інших політиків (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 КК), підготовку до теракту (ч.1 ст.14, ч .3 ст.258 КК), сприяння терористичній організації "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК).

Досудове розслідування у справі Савченко-Рубана завершилось ще в серпні 2018 року, але її довго перекидали з одного суду до іншого, і далі підготовчого засідання в Броварському міськрайонному суді вона не дійшла.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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