Вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова оголосять 1 грудня

Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Києва завершив розгляд справи про вбивство колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, присяжні пішли до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Його оголошення призначили на 1 грудня.

Вороненкова застрелив кілер 23 березня 2017 року в центрі Києва біля п'ятизіркового готелю Premier Palace. Колишній російський депутат переїхав в Україну наприкінці 2016 року і прийняв українське громадянство. Вороненков був одним зі свідків у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Охоронець Вороненкова також отримав поранення, але встиг поранити кілера. В результаті вбивця помер у лікарні. Ним виявився 28-річний Павло Паршов, уродженець Севастополя.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні злочину - Ярослава Тарасенка й Олександра Лося.

Матеріали на організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) і двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

Тарасенкові і Лосю інкримінували пособництво у скоєнні вбивства Дениса Вороненкова на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Крім того, одного з обвинувачених попросили визнати винним у незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).Прокуратура попросила призначити обом покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Вдова Вороненкова Марія Максакова вважає, що її чоловіка замовив не Тюрін, а колишній начальник відділу слідчого комітету Одинцовського району Московської області Денис Панаїтов.

Готуючись до від'їзду з Києва, Вороненков нібито домовився з Панаїтовим про обмін квартир. Панаїтов повинен був забрати собі елітні апартаменти Вороненкова в "Москва-сіті", а в київську квартиру Панаїтова повинна була в'їхати сім'я Вороненкова. Оформити угоду юридично друзі не встигли, тому що Панаїтов їх "кинув".