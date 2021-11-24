Апеляційний суд залишив антивакцинатора Стахіва під вартою

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву.

Таке рішення колегія суддів ухвалила сьогодні під час судового засідання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу представника захисту адвоката Магальського залишити без задоволення, а рішення слідчого судді Галицького районного суду про тримання під вартою на 60 діб залишити без змін", - зачитав рішення суддя, який головує у засіданні.

На початку засідання адвокат підозрюваного змінив суть апеляційної скарги – тепер він просив суд скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, хоча раніше просив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Сам Стахів заявив, що своєї провини не визнає і підтримує вимоги свого захисника.

Пізніше він заявив, що не ховався від суду і назвав справу проти себе замовною. Він також зачитав звернення до уповноваженого з прав людини. Стахів заявив, що його викрали з лікарні у Закарпатській області та силою привезли до Львова.

Також він повідомив, що його утримують у камері без питної води, без опалення та цілодобово в камері включено сильне освітлення. У зв'язку з порушенням його прав Стахів заявив, що минулої п'ятниці оголосив голодування.

У свою чергу, представник державного обвинувачення заявив, що Стахів активно ухилявся від участі в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу і у зв'язку з цим вважає рішення суду першої інстанції обґрунтованим.

"Стахів може вчиняти певні дії для ухилення від відповідальності, тому рішення суду першої інстанції обґрунтовано", - сказав він.

Рішення апеляційного суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Під будинком суду у центрі міста зібралися противники та симпатики Стахіва. Перші розгорнули плакати "Агента Кремля – за ґрати" та скандували "Стахіва - за ґрати" та "Ні п'ятій колоні в Україні!". Симпатики Стахіва тримали в руках плакати "Волю Остапу, сину Божому", "Ми за конституційний лад", "Свободу Остапу!" та скандували "Свободу Остапу!".

Нагадаємо, Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. 16 листопада СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він листувався щодо захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Стахіву інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці. 18 листопада Остапа Стахіва взяли під варту із заставою в розмірі 998 тисяч гривень. Під стінами суду цього дня, як і напередодні, коли Стахів на засідання не з’явився, зібралися сотні його прихильників.

Самого Стахіва на суд до Львова СБУ доставила із Закарпаття, де він нібито вирішив підлікуватися, бо не має "довіри до львівських медиків".

Сьогодні в Києві відбувся мітинг противників вакцинації. Демонстранти з’їхалися до столиці, аби підтримати арештованого львів’янина Остапа Стахіва. Акцію антивакцинаторів у Києві Стахів анонсував іще перед затриманням та арештом.

Деякі учасники акції тримали в руках плакати з QR-кодом, який веде на сайт путінської партії "Єдина Росія". У РНБО наголосили, що це стало підтвердженням російського сліду в організації маршу противників вакцинації.