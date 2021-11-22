До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ

На робочому місці начальника Південного регіонального управління (м. Одеса) Держприкордонслужби України Сергія Мула та у його житлі пройшли обшуки. Підставою для їх проведення стала не зазначена в декларації нерухомість.

Про це з посиланням на джерела повідомляє OBOZREVATEL.

За даними видання, обшуки пройшли в Одесі та Київській області. Слідчі дії провели співробітники Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

"Основна претензія – це не вказаний у декларації будинок під Києвом вартістю 600 тисяч доларів", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що заощадження також були виявлені, однак точних даних про суму поки що немає. За словами співрозмовників видання, нещодавно Мула збиралися звільнити, проте йому вдалося "вирішити питання".

"Говорили, що його просто переведуть начальником в інше регіональне управління, але потім пройшли обшуки", – стверджує джерело.

За його словами, зараз Мул нібито перебуває у відпустці, його не заарештовано. Останню декларацію чиновник подав у березні 2021 року (звітний період - 2020, - ред.). У ній зазначено, що родина генерал-майора володіє квартирою в Борисполі, гаражем, шістьма земельними ділянками у Бориспільському районі Київської області та автомобілем Volkswagen Passat B8.

Також у декларації наголошується, що Мул має авторське право на науковий твір "Комплекс тестів, що дозволяють оцінити психологічну готовність кандидата до виконання майбутніх посадових обов'язків".

У 2020 році Мул отримав 535 822 гривні заробітної плати та 1390 грн матеріальної допомоги. В Ощадбанку генерал-майор зберігає 120 тисяч гривень. У серпні 2020 року Володимир Зеленський присвоїв чиновнику звання генерал-майора.

21 листопада за хабар затримали голову одного з відділів Національної поліції в Одесі Володимира Панченка. Це сталося у день його призначення на посаду. Арешт високопоставленого правоохоронця провели на 23 кілометрі траси Одеса-Южне співробітники ДБР та СБУ. Чоловік вимагав та отримав 4 тис. доларів за закриття кримінального провадження.