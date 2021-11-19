НАБУ і САП завершили досудове слідство щодо брата голови ОАСК

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована натикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою експівробітника Служби зовнішньої розвідки, адвоката і брата голови ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова.

Дії Зонтова кваліфіковані за ч.2 ст. 15 (закінчений замах на злочин), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину), ч.3 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди), ч.4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах чи вчинене групою) і ч.2 ст. 366-2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу, повідомили в пресслужбі НАБУ.

"За даними слідства, підозрюваний, спільно з іншим учасником злочину, за 100 тис. дол. США обіцяв через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн)", – йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Але ці дані не внесені до його декларації за 2020 рік, так само як і готівка.

Нагадаємо, що перша інформація про затримання брата Вовка на хабарі була поширена ЗМІ 6 квітня. Потім сам Павло Вовк оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь "фантастичну історію", нібито кимось вигадану проти нього і суду.

Потім НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них.

На місці зберігання хабаря (за даними ЗМІ – квартира, облаштована під адвокатський офіс) знайшли документи на ім'я Павла Вовка і, ймовірно, антикваріат. У сейфах зберігалися понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписали підозру і брату Вовка, і другому адвокату 7 квітня. Того ж дня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що відсторонила від посади фігуранта кримінального провадження. Офіційно ім'я фігуранта не розкривається, але журналіст Юрій Бутусов писав, що затриманий на хабарі брат голови ОАСК Павла Вовка – Юрій Зонтов – був заступником начальника управління цієї служби.

Зонтова арештували з правом застави у 35 млн гривень.