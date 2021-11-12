Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та керівництво тоді ще Адміністрації президента Володимира Зеленського могли впливати на зміну голови Ради суддів України, яка відбулася в липні 2019 року.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.інфо", зробленого на основі так званих плівок Вовка – аудіозаписів розмов із кабінету голови ОАСК.

"З отриманих плівок випливає, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Олега Ткачука з посади голови Ради суддів України, та просували «зручну» кандидатуру на його місце. Із записів можна зробити висновок, що такою кандидатурою спершу міг бути Вадим Бутенко, на той час заступник Ткачука", – зазначили журналісти.

Стверджується також, що свої дії Вовк нібито координував із проросійським політиком Андрієм Портновим і з адміністрацією президента, "зокрема, ймовірно, із тодішнім заступником її керівника Русланом Рябошапкою".

19 червня 2019 року заступник Ткачука Вадим Бутенко поїхав в Адміністрацію президента. Того ж дня була опублікована фотографія заступника голови АП Руслана Рябошапки та Бутенка, які тиснуть один одному руки.

Фото: zib/slidstvo.info Рябошапка і Бутенко

Під час візиту Бутенка до АП Вовк у своєму кабінеті обговорював телефоном деталі цієї зустрічі.

"Дивіться, у нас трошки відбувся збій у координації, так? Тому що цю ідею (ймовірно, візит Бутенка до АП – ред.) рухали ми вдвох, я й Андрій, ще є такий, Портнов. Але ми з ним не координували щодо того, що я хотів розширену зустріч, а він хотів, щоб «Вадіку» дали повноваження. Але я з ним просто не погодив. Я вважав, що Рябошапка сам відфільтрує це питання. Коротше, в результаті, що вийшло: Вадик зараз на зустрічі, Вадик там, на зустрічі, щоб якось зробити з цього картинку", – казав Вовк.

Після цієї зустрічі в АП Олег Ткачук публічно заявив про тиск. За його словами, суддям надходили дзвінки з вимогою зірвати заплановане засідання Ради суддів. У коментарі "Слідство.інфо" він сказав, що на той час заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка нібито особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

"В мене була інформація про те, що це Рябошапка робив. Вірніше, він із керівництвом судів спілкувався. І я про це говорив, і члени Ради суддів напередодні мені теж повідомляли, що (на них – ред.) виходили", – говорив у 2019 Ткачук "Слідство.інфо".

Рябошапка тоді заперечив це і сказав, що Ткачук має відповісти за свої слова, зокрема в судовому порядку.

Журналісти також оприлюднили фрагмент однієї з розмов Вовка на цю тему:

– Треба його прибрати, бо він некрасиво стосовно Рябошапки виступив.

– Більше того, він взагалі проти Адміністрації (президента – ред.) виступив! Я ж кажу, тому треба його прибирати.

На наступних записах із кабінету Вовка чути, як він і його співрозмовник упевнені в необхідності звільнити голову Ради суддів Ткачука, але щодо кандидатури його настуника вони вже непевні.

5 липня Ткачук сам склав повноваження, офіційна версія – через балотування на посаду в Конституційний суд. Після нього головою Ради суддів став Богдан Моніч, а Бутенко лишився заступником.

Після призначення Моніча головою Ради суддів у кабінеті Вовка відбулася наступна розмова:

Вовк: Ти попроси, […] щоб Монічу передали меседж, що, бл*, питання Окружного суду взагалі нах*й не порушував.

Співрозмовник: Добре!

Вовк: Ніякого зовнішнього управління, ніяких перевірок і так далі.

Зараз Богдан Моніч продовжує очолювати Раду суддів України. Він публічно виступає на захист суддів Окружного адмінсуду Києва і критикує законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо ліквідації ОАСК.

Руслан Рябошапка, який з того часу встиг побувавати Генеральним прокурором України, нині на запит "Слідство.інфо" щодо коментарів не відповів. Вадим Бутенко, який досі є заступником голови Ради суддів, заперечив вплив Павла Вовка, Андрія Портнова та представників Адміністрації президента на Раду, зокрема, на голосування за відставку тоді її голови Олега Ткачука.

"Який ці особи мають вплив на Раду суддів? Вони не мають жодного стосунку до РСУ, вони ніяким чином не можуть вплинути на суддів, які там у складі", – повідомив Вадим Бутенко журналістам.

Нагадаємо, цього року Рада суддів під керівництвом Моніча так затягнула конкурс на добір кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя, що посли країн "Великої сімки" висловили своє розчарування, а Зеленський обіцяв не допустити блокування Радою суддів суддівської реформи.