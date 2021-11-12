Харків приєднався до всесвітньої Мережі креативних міст ЮНЕСКО як місто музики

Раніше до Мережі приєдналися Львів та Одеса - в галузі літератури.

Харків приєднався до Мережі креативних міст ЮНЕСКО як місто музики.

Про це повідомляє Постійне представництво ЮНЕСКО в Україні.

"Переконана, що Харків стане потужним доповненням до Мережі креативних міст ЮНЕСКО та зробить цінний внесок до існуючих креативних міст України та в усьому світі. Вітаю Харків із цим видатним досягненням та заохочую інші українські міста слідувати прикладу і подавати заявки на приєднання до Мережі в наступних роках!", - заявила директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вона також зазначила, що Харків може похвалитися унікальною та добре розвиненою інфраструктурою, що сприяє процвітанню як класичної, так і сучасної музики.

У місті регулярно проводяться різноманітні музичні шоу, класичні заходи та міжнародні фестивалі.

"У Харкові музика – це сфера, до якої залучені професійні музиканти, науковці, дослідники, і, що не менш важливо, ентузіасти та широка громадськість", - додала Азуле.

Зазначимо, що Харків став третім українським містом, яке приєдналося до Мережі. Два інших - Львів (2015) та Одеса (2019) - входять до Мережі креативних міст ЮНЕСКО у галузі літератури.