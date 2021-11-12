Арештований бойовик розказав про катування і участь у них працівників ФСБ.

Служба безпеки України опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського, відомого на прізвисько Палич.

"Завод "Ізоляція" - там з самого початку в травні місяці, коли захопили його, дислокувався "Монгол", Слепньов Станіслав, начальник "ЦСО" ["Центр спецоперацій Міністерства державної безпеки ДНР"]. Вони там дислокувались до жовтня 2014 року. Після чого вони переїхали на комплекс "Озерний". На "Ізоляції" тримали затриманих і тримали там господарство: зброю, техніку. Я був інспектором охорони, наглядав за безпекою до грудня 2014 року", - розказав на допиті затриманий бойовик.

З грудня 2014 року Куликовський очолив тюрму і, за його словами, в його посадові обов'язки входило "витягування правдивих, так сказати, показів".

Він визнав, що до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувались тортури.

Щоб людина не померла на допиті, на них завжди був присутній лікар - щоб "відкачати". Водночас ця людина сама активно брала участь у тортурах. "Застосовувались тортури: "тапік", він же телефонний апарат, - прив'язували або до пальців ніг, або "Док", який все це робив, він же Симонов Станіслав, прив'язував до геніталій. Він завжди їздив з валізкою, де медпрепарати", - розказав Палач.

Також в'язнів катували одиночними камерами без туалетів, змушували стояти протягом цілої доби тощо.

Незаконна діяльність відбувалися під наглядом працівників російської Федеральної служби безпеки, які координували діяльність з начальником "ЦСО МДБ ДНР" Василем Євдокімовим (Леніним). Головний куратор від Росії - Юрій Володимирович на прізвисько Татарин.

"Самі катували, самі "тапіком" крутили на телефонному апараті", - розказав на допиті Куликовський.

За його словами, ці ж люди були причетними до вбивств полковника СБУ Олександра Хараберюша і полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала.

Куликовський розказав, що керував "Ізоляцією" до липня 2015 року, але потім під час відпочинку з його вини загинув охоронець тюрми, і тоді його зняли з посади. Тим не менше, він залишався на цьому об'єкті до січня 2018 року.

"Виконував ті самі функції, що й раніше, тобто оперативна діяльність, вибивання показів", - сказав він.

Яким чином він опинився у столиці, у відео не повідомляється.

Нагадаємо, що Куликовського затримали у Києві 9 листопада, а наступного дня Приморський районний суд Маріуполя арештував бойовика до 7 січня без права на заставу.

Йому інкримінують чотири статті Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).