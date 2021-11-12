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На Донбасі поранено українського військового

Учора окупанти 13 разів порушили мирні домовленості.

На Донбасі поранено українського військового
Фото: pravda.com.ua

У четвер, 11 листопада, внаслідок дій російських найманців на Донбасі поранено українського бійця. Окупанти 13 разів порушили мирні домовленості. Зокрема, ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ із забороненого "Мінськом" озброєння.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Біля Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь по українських позиціях з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

У районі Зайцевого окупанти здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також використали безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Широкиного обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Кримського ворог двічі застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Крім того, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 п’ятниці, 12 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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