Російські найманці посилили обстріли на Донбасі

Від початку доби в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Тричі ворог обстрілював позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.
З артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм окупанти відкривали щільний вогонь по українських позиціях біля Мар’їнки.
У напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
У районі Зайцевого окупанти здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також використали безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.
Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Широкиного обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Крім того, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 10 листопада, окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.