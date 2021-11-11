Російські найманці посилили обстріли на Донбасі

Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Від початку доби в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Тричі ворог обстрілював позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.

З артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм окупанти відкривали щільний вогонь по українських позиціях біля Мар’їнки.

У напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

У районі Зайцевого окупанти здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також використали безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Широкиного обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Кримського ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Крім того, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 10 листопада, окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ не було.