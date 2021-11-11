Костел святого Миколая в Києві передадуть католицькій громаді

Костел святого Миколая в Києві в червні 2022 року передадуть римо-католицькій громаді. Це випливає із домовленостей між релігійною громадою та Міністерством культури України.

Повідомлення про це оприлюднено на сторінці парафії костелу святого Миколая у фейсбуці.

"Визначено дату передачі костелу в користування парафії святого Миколая на 1 червня 2022 року", - сказано в ньому.

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування релігійної громади приміщення костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь-якому разі не пізніше 1 червня 2022 року.

Також МКІП зобов’язалося сприяти пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики.

Релігійна громада зобов’язується дотримуватися вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" як користувач пам’ятки культурної спадщини національного значення після передачі їй приміщення костелу у встановленому законодавством порядку.

"Тобто 1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного костелу св. Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно Церкви", - йдеться у повідомленні.

Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді. Розпорядження було підписано 7 вересня.

Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стил архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

Зараз в костелі розташована державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту. Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

На відновлення костелу, за підрахунками Мінкультури, знадобиться 75 млн гривень.