Міністр культури Ткаченко написав заяву на звільнення

Останньою краплею він назвав передачу Держкіно в управління уряду, передостанньою – видатки на культуру в бюджеті-2022.

Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення. Вона вже направлена голові парламенту Руслану Стефанчуку.

Серед причин відставки Ткаченко назвав виведення з-під управління Мінкульту Держкіно. У Facebook він написав, що вважає передачу Держкіно в управління уряду нелогічною.

Фото: Олександр Ткаченко Facebook

"Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності. Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення, з яким я погодитись не можу. І воно непоодиноке", – заявив він.

Як приклад він навів, що на початку року уряд ухвалив рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Але через кілька місяців міністерство отримало листа від прем’єра щодо відкликання подання Мінкульутри на створення цих інституцій.

"Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось. Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні", – написав він.

Ткаченко вважає, що за час очолення міністерства йому вдалося втілити половину із запланованого.

Нагадаємо, що вчора уряд ухвалив рішення відокремити Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України. Самого Ткаченка на засіданні Кабміну не було – він перебував у відрядженні в Парижі на конференції ЮНЕСКО.

Олександр Ткаченко очолив Мінкультури в червні 2020. До того був депутатом Верховної Ради IX скликання. Його обрали за списком партії "Слуга народу", де він був дев'ятим номером.

Очолював комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики.

До цього з 2008 року обіймав посаду генерального директора групи "1+1 media", у яку входять такі телеканали, як "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ".