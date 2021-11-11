Як пов’язані упаковка з-під молока, книга і пластикові меблі? Та до чого тут книговидавці?

Використання видавництвами переробленого паперу для друку книг стимулюватиме збільшення обсягів переробки паперової сировини та просуватиме ідею сортування сміття! Саме так ми робимо у видавництві «Ранок», де майже 50% продукції виготовляється з переробленого паперу Зміївської паперової фабрики, але ми ставимо за мету вийти на показник у 70%.

Фото: Зміївська паперова фабрика

Реалії сучасної економіки споживання такі, що чи не найбільше паперу використовується саме в упаковці, а не в документообігу чи періодиці. Починаючи від великої картонної коробки як групової упаковки і закінчуючи споживчою упаковкою для найменшого флакончика косметики. Весь цей гігантський обсяг паперу опиняється в Україні здебільшого на смітнику. Щороку в Україні потрапляє на звалища від 0,5 до 0,6 млн тон паперової та картонної упаковки. Тобто папір — дефіцитний ресурс, конче потрібний паперовим фабрикам та картонно-паперовим комбінатам України, — просто знищується.

Звісно, перероблення упаковки — процес складніший за перероблення офісної і журнальної макулатури. Відходи такої упаковки містять скотч, поліетиленові плівки, інші полімерні деталі, металеві та навіть дерев’яні елементи. Виробники створили тисячі видів і розмірів упаковки для зручності споживача, безпечного та надійного зберігання продукції, привабливого вигляду товарів та належного інформування людей. Враховуючи складність задачі, так само має удосконалюватися і процес збирання та переробки відходів паперової упаковки.

Зміївська паперова фабрика, яка є партнером Видавництва «Ранок», стала в Україні піонером із переробки комбінованої упаковки для напоїв та продуктів харчування типу Tetra Pak. Упаковка Tetra Pak багатошарова, в її основі — картон із цінної довговолокнистої целюлози, яка є основою для виробів із вторинного паперу, решта — це полімерні шари та тонка алюмінієва фольга.

Питання переробки упаковки типу Tetra Pak стало для нас цікавим викликом. Із самого початку ми ставили амбітні цілі, виходячи з розуміння, що не буває складних матеріалів, буває відсутність необхідного обладнання, технологій та спеціалістів.

З 2009 року ми почали переробку упаковки Tetra Pak на Зміївській паперовій фабриці і відтоді щорічно збільшуємо обсяги. У жовтні 2021 року, незважаючи на всі ковідні ускладнення, на Зміївській паперовій фабриці завершено реконструкцію технологічної лінії, що дозволило налагодити повний цикл переробки комбінованої упаковки для напоїв та продуктів харчування. Наразі і поліетилен і алюміній у складі упаковки можуть перероблюються і стають сировиною для виробництва затребуваного економікою матеріалу — поліалюмінієвої гранули. Ми прагнемо бути не просто переробником паперу, ми будуємо багатопрофільне інноваційне виробництво.

Цього вимагають нові реалії економіки замкненого циклу. Поліалюмінієва гранула використовується у широкому спектрі виробництв від пластикових меблів до тротуарної плитки, а отриманий папір з цієї упаковки перетворюється на різноманітну паперову продукцію, у тому числі на яскраві книжки Видавництва «Ранок». І це не тільки екологічно — це дуже красиво!

Зараз ми маємо технологію та потужності для переробки упаковки Tetra Pak та її аналогів. Наша нова амбітна мета — забезпечити Зміївську паперову фабрику українською сировиною для переробки, зменшити кількість паперу на звалищах, просувати ідеї сортування сміття та максимально сприяти вирішенню цього питання на державному рівні.