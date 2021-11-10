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Пам’ятник літері "Ї" встановили на Тернопільщині

Арт-об’єкт відкрили у День української писемності та мови.

У містечку Ланівці Тернопільської області встановили пам'ятник літері "Ї".

Мистецький об'єкт під назвою "Українська мова - унікальна" відкрили у День української писемності та мови, інформує пресслужба Лановецької міської ради.

"Статична фігура літери "Ї", автором якої є Василь Гудима, - це окраса громади та єдина арт-інсталяція такого типу в Україні", - сказано у повідомленні.

Ініціатором створення мистецького об’єкту став уродженець Лановець поет Юрко Матевощук.

Пам’ятник з металу встановили у центрі міста на місці пам’ятника "першим комсомольцям Лановецького району", який демонтували після декомунізації.

Додамо, що "Ї" - це літера, яка нині є лише в українській мові та пряшівському і паннонському варіантах русинської абетки.

У листопаді 2013-го до Міжнародного дня рідної мови на центральній площі в Рівному встановили найвищу в світі літеру "Ї". Її виготовили з дерев’яної основи і обтягнули лляною тканиною. Висота літери становила 3,6 метра.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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