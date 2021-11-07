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У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову

Вбивцею 26-річного Миколи Балабатька виявився виходець з Луганщини.

У курортній Кирилівці Запорізької області під час нападу від прямого удару ножем у серце загинув 26-річний Микола Балабатько. Трагедія сталася в ніч на 6 листопада.

Микола Балабатько із сестрою Кариною
Фото: facebook.com/karyna.balabatko
Микола Балабатько із сестрою Кариною

Микола був сином відомого бізнесмена, радника президента з питань рекреації та туризму та власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

Як розповів батько загиблого, п’яному нападникові, який виявився вихідцем з Луганська, не сподобалося, що Микола говорив українською.

Пізніше нападник "запросив" хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола - чемпіон з джиу-джитсу - погодився, бо був упевнений у своїх силах.

На вулиці 26-річний хлопець отримав удар ножем прямо в серце і помер на місці.

За словами Олега Балабатька, поліцейські, які прибули на місце, намагалися реанімувати сина, проте зусилля виявилися марними.

Фото: facebook.com/oleg.balabatko

Запорізька поліція про інцидент не повідомляє.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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