У курортній Кирилівці Запорізької області під час нападу від прямого удару ножем у серце загинув 26-річний Микола Балабатько. Трагедія сталася в ніч на 6 листопада.

Фото: facebook.com/karyna.balabatko Микола Балабатько із сестрою Кариною

Микола був сином відомого бізнесмена, радника президента з питань рекреації та туризму та власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

Як розповів батько загиблого, п’яному нападникові, який виявився вихідцем з Луганська, не сподобалося, що Микола говорив українською.

Пізніше нападник "запросив" хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола - чемпіон з джиу-джитсу - погодився, бо був упевнений у своїх силах.

На вулиці 26-річний хлопець отримав удар ножем прямо в серце і помер на місці.

За словами Олега Балабатька, поліцейські, які прибули на місце, намагалися реанімувати сина, проте зусилля виявилися марними.

Фото: facebook.com/oleg.balabatko

Запорізька поліція про інцидент не повідомляє.