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У Черкаській області легковик зіткнувся з вантажівкою, загинуло 3 осіб

Після зіткнення автівки з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася.

Біля села Ситники Черкаської області на автодорозі Київ-Знамянка у суботу, 6 листопада внаслідок ДТП загинуло троє людей.

Про це повідомили в обласній поліції.

Попередньо з’ясовано, що 6 листопада, близько 18:30 години, водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF.

Після зіткнення транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася.

Унаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир та керманич ВАЗ, 1968 та 1979 років народження з Черкащини.

Слідчі у справах ДТП з постраждалими внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Слідство триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. У результаті аварії загинули три людини, з них дві малолітні дитини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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