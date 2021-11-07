“Дія” переїздить до нового датацентру
“Дія” переїздить до нового датацентру
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
Зеленський здійснив кадрові перестановки у РНБО
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
Росіянин зняв з будівлі торгового центру у Вінниці український державний прапор
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський привітав соцпрацівників з професійним святом

"Нові виклики, що постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері".

Зеленський привітав соцпрацівників з професійним святом
Фото: 03656.com.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав соцпрацівників з професійним святом.

“Цього дня відзначаємо людей, які обрали для себе справою життя нелегку гуманістичну місію – постійну, багатогранну та всебічну підтримку й захист усіх, хто найбільше потребує цього в нашому суспільстві”, – зазначив президент.

“Ви щодня піклуєтеся про ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід із найскрутніших ситуацій”, – додав він.

Зеленський зазначив, що нові виклики, що постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері.

“Переконаний, що завдяки вашій професійній і наполегливій праці система соціальної підтримки буде модернізована й розвинута відповідно до світових стандартів та викликів сьогодення, соціальні послуги та підтримка стануть доступними всім, хто потребує піклування й турботи”, – додав він.

Нагадаємо, День працівника соціальної сфери встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики згідно з Указом Президента від 1999 року.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також