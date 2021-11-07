"Нові виклики, що постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері".

Президент України Володимир Зеленський привітав соцпрацівників з професійним святом.

“Цього дня відзначаємо людей, які обрали для себе справою життя нелегку гуманістичну місію – постійну, багатогранну та всебічну підтримку й захист усіх, хто найбільше потребує цього в нашому суспільстві”, – зазначив президент.

“Ви щодня піклуєтеся про ветеранів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе та свої можливості, знайти вихід із найскрутніших ситуацій”, – додав він.

Зеленський зазначив, що нові виклики, що постають перед світом та Україною, вимагають змістовних організаційних перетворень у соціальній сфері.

“Переконаний, що завдяки вашій професійній і наполегливій праці система соціальної підтримки буде модернізована й розвинута відповідно до світових стандартів та викликів сьогодення, соціальні послуги та підтримка стануть доступними всім, хто потребує піклування й турботи”, – додав він.

Нагадаємо, День працівника соціальної сфери встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики згідно з Указом Президента від 1999 року.