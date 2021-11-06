Під Одесою напали на депутата з Херсонської області

Його госпіталізували у важкому стані.

У передмісті Одеси напали на депутата з Херсонської області та його дружину.

Про це повідомили в обласній поліції.

Відомо, що невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці.

Чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів по встановленню та затриманню осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Як пише Думская, постраждав депутат Мирненської ОТГ, відомий аграрій.

Інцидент стався увечері 5 листопада у районі заводу “Центроліт” на Новомиколаївській дорозі.

“Невідомі зупинили “Toyota Land Cruiser Prado” депутата, напавши на нього та дружину, яка була за кермом. Джерело в правоохоронних органах повідомило нашому кореспонденту, що чоловікові роздробили колінні суглоби”, – зазначає видання.