Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
ЗСУ збільшать число ударних безпілотників "Байрактар"
В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19
В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Кличко звільнив заступника за провал на будівництві Подільського мосту
Кличко звільнив заступника за провал на будівництві Подільського мосту
Разумков створює нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
Разумков створює нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
ГоловнаСуспільствоПодії

Під Одесою напали на депутата з Херсонської області

Його госпіталізували у важкому стані.

У передмісті Одеси напали на депутата з Херсонської області та його дружину.

Про це повідомили в обласній поліції.

Відомо, що невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці.

Чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів по встановленню та затриманню осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Як пише Думская, постраждав депутат Мирненської ОТГ, відомий аграрій.

Інцидент стався увечері 5 листопада у районі заводу “Центроліт” на Новомиколаївській дорозі.

“Невідомі зупинили “Toyota Land Cruiser Prado” депутата, напавши на нього та дружину, яка була за кермом. Джерело в правоохоронних органах повідомило нашому кореспонденту, що чоловікові роздробили колінні суглоби”, – зазначає видання.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також