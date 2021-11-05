Денісова пояснила свою позицію щодо внесення дитини в базу сайту "Миротворець"

За словами омбудсмана, дівчина є жертвою військового конфлікту і до неї мають застосовуватися відповідні заходи впливу.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Нацполіції та Служби безпеки України через внесення даних про 12-річну дитину в базу сайту "Миротворець".

Аудіозапис з коментарем Денісової оприлюднений на YouTube-каналі омбудсмана.

За даними ЗМІ, йдеться про неповнолітню мешканку окупованої Луганської області Фаїну Савенкову. За інформацією сайту "Миротворець", ця дівчина “систематично використовується російською пропагандою та терористичними організаціями в політичних провокаційних цілях з метою розпалювання ненависті до України та її громадян".

Денісова зауважила, що неповнолітні на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей живуть у дуже важких умовах.

"І ця дівчина, якій 12 років, вона бачить той світ вже практично 8 років і зростає у цьому викривленому світі на (окупованій частині — ред.) Донбасу. Тому, на мій погляд, треба пожаліти цю дівчину, поспілкуватися з нею, якщо є така можливість. Але не вносити у "Миротворець". Тому я написала (щодо цієї ситуації — ред.) і в СБУ, і в Національну поліцію", - сказала омбудсман.

Вона також наголосила, що, відповідно до однієї з резолюцій Ради Безпеки ООН за 2018 рік, до дітей, які були завербовані в порушення міжнародного права, збройними силами та збройними групами, застосовується визначення "жертва конфлікту".

Як відомо, "Миротворець" займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку, а також публікує на своєму сайті дані щодо осіб, які, на думку організації, становлять загрозу нацбезпеці України.

Нагадаємо, в 2015 році тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надіслала до СБУ та МВС вимогу закрити сайт "Миротворець", який збирає особисті дані сепаратистів. Скандал навколо сайту розгорівся після того, як стало відомо, що на ньому за кілька днів до вбивств Олега Калашнікова і Олеся Бузини виклали адреси їхнього проживання.

У жовтні 2019 року Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні закликала депутатів Верховної Ради ініціювати закриття сайту "Миротворець".