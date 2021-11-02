​Омбудсман Денісова поскаржилась у поліцію на сайт "Миротворець" через публікацію даних дитини

Резолюція Ради Безпеки ООН наголошує, що до дітей, які були завербовані та звинувачуються у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися як до жертв.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Нацполіції та Служби безпеки України з вимогою вилучити з сайту "Миротворець" інформацію про 13-річну мешканку окупованої Луганщини Фаїну Савенкову.

Про це омбудсман повідомила у своєму Telegram-каналі.

Денісова розповіла, що під час моніторингу засобів масової інформації було виявлено повідомлення про факт внесення до списків "Миротворцю" інформації про малолітню дитину, яка проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

Як відомо, "Миротворець" займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку, а також публікує на своєму сайті дані щодо осіб, які, на думку організації, становлять загрозу нацбезпеці України.

Денісова наголосила, що відповідно до вимог статті 38 Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу до неї, Україна взяла на себе зобов’язання вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, у тому числі попередження вербування і використання дітей.

"Резолюція Ради Безпеки ООН № 2427 (2018) наголошує на тому, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та звинувачуються у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися насамперед як до жертв порушень міжнародного права. Статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» закріплено, що розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, яка може завдати їй шкоди, без згоди законного представника дитини забороняється", - зазначила омбудсман.

Нагадаємо, в 2015 році тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надіслала до СБУ та МВС вимогу закрити сайт "Миротворець", який збирає особисті дані сепаратистів. Скандал навколо сайту розгорівся після того, як стало відомо, що на ньому за кілька днів до вбивств Олега Калашнікова і Олеся Бузини виклали адреси їхнього проживання.

У жовтні 2019 року Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні закликала депутатів Верховної Ради ініціювати закриття сайту "Миротворець".