Рада розблокувала роботу НАЗЯВО

Верховна Рада розблокувала роботу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

За законопроєкт №6197 у першому читанні проголосували 307 нардепів, у другому читанні з технічними правками – 309 нардепів.

"Законопроєкт розроблено з метою усунення правової колізії в Законі України «Про вищу освіту» в частині принципів відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а саме застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", – йдеться у пояснювальній записці.

Документ формує процедуру затвердження тимчасового складу Національного агентства, що дозволяє вирішити ситуацію, що склалася в наслідок постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

На початку жовтня Верховний Суд скасував розпорядження уряду про затвердження складу НАЗЯВО від 2018 року. Таким чином агентство лишилося без складу.

Це рішення могло призвести до затримки видачі дипломів про вищу освіту випускників освітніх програм магістратури і бакалаврату, а також до проблем із навчань іноземних студентів.

Керівник НАЗЯВО Сергій Квіт назвав ситуацію абсурдною. За його словами, з 2018 року проти Агентства було "підвішено" декілька судових позовів, а один із них почав рухатися вже під час завершення каденції цього складу агентства.