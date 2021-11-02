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Нардепи зібралися на скликане Зеленським позачергове засідання

Мають розглянути 13 питань. 

Нардепи зібралися на скликане Зеленським позачергове засідання
Фото: Lb.ua

Верховна Рада зібралася на скликане президентом Володимиром Зеленським позачергове засідання. У залі зареєструвалися 250 парламентарів. 

Народні депутати мають розглянути 13 питань, здебільшого повʼязаних із боротьбою з коронавірусом.

Це, зокрема, законопроєкт про криміналізацію підробки-ковід сертифікатів (реєстр. № 6084). Використання фейкових сертифікатів загрожуватиме штрафом у 17-34 000 гривень або обмеженням волі до двох років. Медики за підробку матимуть штраф від 34 до 68 тисяч або позбавлення волі до двох років. Інші задіяні в схемі виготовлення люди каратимуться штрафом від 85 000 до 170 000 грн або позбавленням волі до трьох років. 

Також депутати мають розглянути: 

  • проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 6197);
  • проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230);
  • проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (реєстр. № 5630);
  • проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (реєстр. № 5067);
  • проєкт Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719);
  • проєкт Закону України про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстр. № 6121);
  • проєкт Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 6154). Ця постанова забороняє вхід до парламенту без негативного тесту чи вакцинації (або довідки про одужання);
  • проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (реєстр. № 5873);
  • проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (реєстр. № 5694);
  • проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами (реєстр. № 4542);
  • проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (реєстр. №5253-1);
  • проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. №2553). У цей документ можуть внести поправку, що дозволить змінювати компанію-постачальника газу навіть за наявності боргів перед старим постачальником.

Нагадаємо, на черговому засіданні депутати сьогодні ухвалили проєкт бюджету-2022 у першому читанні, правки до якого розглядали з 20 жовтня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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