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Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України

"Те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності".

Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", - сказав Данілов у коментарі "Радіо Свобода".

За даними секретаря РНБО, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася. Він додав, що супутникові фотографії варто розглядати у динаміці.

"Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що на минулому тижні газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс.

У Міністерстві оборони на це відповіли, що Україна не фіксувала додаткового перекидання російських військ, озброєння та військової техніки до державного кордону. Міністерство назвало повідомлення про нарощування сил "елементом інформаційно-психологічних дій".

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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