Члени окружної виборчої комісії у Черкаській області перервали засідання і на ніч залишили бюлетені в кімнаті без замка. Замість пломби двері заклеїли на аркушем паперу А4, а щоб посилити "елемент захисту дверей", їх підперли стільцем.

Фото: chesno.org

Про це повідомила журналістка Ірина Федорів.

Вона додала, що члени ОВК вирішили зробити на ніч перерву в безперервному засіданні. "Ну, так буває, що всім плювати на закони", - зауважила журналістка.

"Прийшла спостерігачка Руху ЧЕСНО на безпереврне засідання ОВК, як і домовлялися об 11:00. Нічого не відбувається. Станом на 12:30 - те ж саме. Кворуму не було, як і засідання. Члени ДВК чекають, поки їх приймуть", - описала вона ситуацію.

Нагадаємо, вибори в окрузі №197 (Черкаська область) відбулися через дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Скічка. Він пішов із Ради у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

За результатами паралельного підрахунку голосів, яке проводила громадянська мережа "Опора", на довиборах переміг представник "Слуги народу". Мера Золотоноші Віталія Войцехівського підтримали майже 47% виборців округу, а найближчого конкурента - колишнього депутата Верховної Ради, самовисуванця Владислава Голуба - менше 26%.

Ще один колишній депутат Андрій Іллєнко ("Свобода") набрав менше 10% голосів, а колишній політв'язень, журналіст Роман Сущенко ("Європейська солідарність") - менше 9%.

Центральна виборча комісія поки що опрацювала лише третину дільничних протоколів, але її результати підтверджують значний відрив Войцехівського від Голуба та інших кандидатів.

За даними паралельного підрахунку голосів штабу Войцехівського, він отримав більше 50% голосів.