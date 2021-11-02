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СБУ викрила у Черкаській області підпільну ферму криптовалют

За попередніми оцінками розмір завданих державі збитків становить понад 6 млн грн.

Служба безпеки викрила у Черкаській області підпільну ферму криптовалют. Для майнінгу біткоїнів ділки викрадали з регіональної мережі енергопостачання промислові об’єми електроенергії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: СБУ

"Встановлено, що протиправну діяльність організували місцеві комерсанти. В орендованих складських приміщеннях вони несанкціоновано підключили до електромереж ПАТ "Черкасиобленерго" обладнання для майнінгу цифрових грошей. Щоденне функціонування високотехнологічного устаткування завдавало масштабних енергетичних втрат державному підприємству", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками фахівців, розмір завданих державі збитків становить понад 6 млн грн, а викраденої електроенергії було достатньо для освітлення понад десятка квартир протягом декількох років.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці виявили "виробничі" потужності підпільної криптоферми та інші докази незаконної діяльності.

Фото: СБУ

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу.Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.

Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки у жовтні 2021 року припинили та нейтралізували 57 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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