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В Україні спіймали хакерів, які заволоділи 120 мільйонами доларів іноземних компаній

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами. 

Українські правоохоронці затримали групу кіберзлочинців, які здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина - підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом.

Зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. За відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. 

Загалом фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів. 

Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції, у якій взяли участь працівники Нацполіції, Офісу Генпрокурора, із залученням колег з Європолу, Євроюсту, правоохоронцями Республіки Франції, США, Нідерландів та Норвегії. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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