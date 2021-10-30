За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами.

Українські правоохоронці затримали групу кіберзлочинців, які здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина - підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом.

Зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії у країнах Європи та Америки. За відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті. Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості.

Загалом фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США. Збитки, завдані потерпілим, сягають 120 мільйонів доларів.

Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції, у якій взяли участь працівники Нацполіції, Офісу Генпрокурора, із залученням колег з Європолу, Євроюсту, правоохоронцями Республіки Франції, США, Нідерландів та Норвегії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами.