Хлопець продавав свою "розробку" по 100 гривень.

Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку "Дія" для Android, у якому можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію. Ним виявився 21-річний мешканець Запоріжжя.

Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що зловмисник розробив застосунок для смартфонів самотужки. Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а в рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки.

"Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям", - сказано в повідомленні.

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.