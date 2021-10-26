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Арахамія заявив, що помилки в санкційних списках РНБО були зроблені навмисно

За словами нардепа, корумповані правоохоронці нібито просили за це $100-300 тисяч. 

Арахамія заявив, що помилки в санкційних списках РНБО були зроблені навмисно
Фото: president.gov.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що помилки в санкційних списках РНБО були допущені навмисно і за хабарі. За кожну таку технічну "неточність" пропонували від 100 000 до 300 000 доларів, сказав нардеп в програмі "Хард з Влащенко" на "Україна 24".

"Є пояснення. Вже приходять різні люди, які кажуть, що до них приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів – за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Просто продавали цей список, от і все", – заявив він.

Арахамія додав, що не вірить у випадковість помилок. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і "ворів у законі" помилково внесли 108 осіб. Ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив, що Міністерство внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".

Новий очільник МВС Монастирський повідомив, що керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було звільнено через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладені санкції Ради нацбезпеки і оборони.

Учора Bihus.info оприлюднило розслідування про те, що деякі контрабандисти із санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони перед застосуванням обмежувальних заходів вийшли зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств. Журналісти припустили, що це може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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