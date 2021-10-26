Арахамія заявив, що помилки в санкційних списках РНБО були зроблені навмисно

За словами нардепа, корумповані правоохоронці нібито просили за це $100-300 тисяч.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що помилки в санкційних списках РНБО були допущені навмисно і за хабарі. За кожну таку технічну "неточність" пропонували від 100 000 до 300 000 доларів, сказав нардеп в програмі "Хард з Влащенко" на "Україна 24".

"Є пояснення. Вже приходять різні люди, які кажуть, що до них приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів – за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Просто продавали цей список, от і все", – заявив він.

Арахамія додав, що не вірить у випадковість помилок.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і "ворів у законі" помилково внесли 108 осіб. Ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив, що Міністерство внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".

Новий очільник МВС Монастирський повідомив, що керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було звільнено через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладені санкції Ради нацбезпеки і оборони.

Учора Bihus.info оприлюднило розслідування про те, що деякі контрабандисти із санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони перед застосуванням обмежувальних заходів вийшли зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств. Журналісти припустили, що це може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів.