Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві.

Випадки нового мутованого варіанту штаму COVID-19 "Дельта" вже фіксуються в Україні. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"У п'ятницю наші вчені закінчили дослідження, і ми маємо підтвердження, що мутація "дельта", яка почалася з Великобританії, сьогодні є на території нашої країни. Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві", - сказав Данілов.

Нагадаємо, штам дельта зафіксували в Україні в червні цього року. У Національній академії наук України заявили, що захворюваність на ковід в Україні ростиме , поки частка дельта-штаму не сягне 90%.

Як зазначав раніше Олексій Данілов на тематичному брифінгу в Офісі президента, штам коронавірусу дельта розвивається за іншим сценарієм, аніж інші штами.