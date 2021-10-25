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В Україні виявлені випадки мутованого штаму “Дельта” з Великобританії, - Данілов

Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві.

В Україні виявлені випадки мутованого штаму “Дельта” з Великобританії, - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Випадки нового мутованого варіанту штаму COVID-19 "Дельта" вже фіксуються в Україні. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"У п'ятницю наші вчені закінчили дослідження, і ми маємо підтвердження, що мутація "дельта", яка почалася з Великобританії, сьогодні є на території нашої країни. Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві", - сказав Данілов.

Нагадаємо, штам дельта зафіксували в Україні в червні цього року. У Національній академії наук України заявили, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%. 

Як зазначав раніше Олексій Данілов на тематичному брифінгу в Офісі президента, штам коронавірусу дельта розвивається за іншим сценарієм, аніж інші штами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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