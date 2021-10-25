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Безморозний період у Києві став одним із найдовших за весь час спостережень

Перший мороз в столиці зафіксували через 219 днів після останнього.

Безморозний період у Києві став одним із найдовших за весь час спостережень
Фото: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 25 жовтня, у Києві вперше цієї осені було зафіксовано зниження температури до мінусових значень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Перший мороз означає завершення безморозного періоду, який тривав з 13 березня, - загалом 219 днів. Він став одним із найдовших за весь час спостережень. 

Середня багаторічна дата перших заморозків у повітрі у Києві припадає на 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду становить 197 днів.

Найкоротші безморозні періоди в Києві було зафіксовано у 1902-му та 1945 роках - 144 дні, найдовші – по 223 дні – у 2008-му та 2013 роках.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 °С у бік зниження. Середня дата такого переходу в Києві припадає на 29 листопада", - наголосили в обсерваторії.

Нагадаємо, що початок 2021 року видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Перший місяць осені також був холоднішим, ніж зазвичай.

Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С, у серпні - на 0,7°С.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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