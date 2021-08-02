Липень у Києві увійшов до трійки найспекотніших за весь час спостережень

Середньомісячна температура повітря в Києві в липні становила 24,6 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 3,3 градуса вище від кліматичної норми.

Хоча минулий місяць і не повторив рекорду 1936 року (25,5 градуса), але все одно увійшов до трійки найспекотніших липнів за час спостережень. Востаннє таку спеку фіксували у 2001 році, тоді середня місячна температура також була 24,6 градуса.

Протягом місяця в Києві було встановлено чотири температурних рекорди, сімнадцять днів мали максимальну температуру вище 30 градусів.

Найхолодніше було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 15,0 градуса за Цельсієм, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,6 градуса.

Опадів у липні було менше від норми. На проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 63 мм опадів, або 93% кліматичної норми.

Нагадаємо, що червень у Києві також був дуже спекотним - на 1,8 градуса вище від норми. А от квітень і травень - холоднішими, ніж зазвичай.