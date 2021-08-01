У Києві неподалік Центрального вокзалу чоловікові переїхало ноги електричкою

У Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу чоловікові переїхало електричкою ноги. За словами джерел LB.ua в "Укрзалізниці", аварія трапилася попередньо через те, що чоловік лежав на коліях.

Машиніст зробив екстрене гальмування, однак потяг не встиг зупинитися. Чоловіка забрала швидка допомога.

"Електричка №7326 Київ-Волинський – Дарниця, приблизно о 16:55 травмував чоловіка 34 років, жителя м. Конотоп, який за попередными даними у нетверезому стані спав на коліях.", – повідомили співбесідники видання.

На місці події працює поліція. Можливі затримки в русі залізничного транспорту.

Нагадаємо, що масштабна залізнична катастрофа трапилася цього тижня на Полтавщині. Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка (Полтавщина) затримувався рух поїздів. Деякі затримки склали близько чотирьох годин.