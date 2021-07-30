Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
ГоловнаСуспільствоПодії

Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів (оновлено)

Потяг Новоолексіївка – Львів відставав більш ніж на три години. 

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів. 

Оновлено. Станом на 8:45, за даними "Укрзалізниці" в Telegram, затримувалися:

  • №85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);
  • №17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).

Станом на 7:15 затримувалися тільки поїзди номери 85,17, 10, 38, 41 та 11. 

У поліції Полтавської області повідомили, що, попередньо, близько 3:00 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровщини, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд. 

Фото: Поліція Полтавської області

Фото: Поліція Полтавської області

"У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн. На щастя, жертв немає. Унаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", – повідомили правоохоронці. 

Нагадаємо, що масштабний збій в русі поїздів відбувся 10 липня через аварію неподалік Боярки. Через сходження господарського потягу з рейок пасажири вимушено висаджувалися або чекали по кілька годин всередині поїздів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також