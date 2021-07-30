Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів (оновлено)

Потяг Новоолексіївка – Львів відставав більш ніж на три години.

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів.

Оновлено. Станом на 8:45, за даними "Укрзалізниці" в Telegram, затримувалися:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).

Станом на 7:15 затримувалися тільки поїзди номери 85,17, 10, 38, 41 та 11.

У поліції Полтавської області повідомили, що, попередньо, близько 3:00 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровщини, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд.

Фото: Поліція Полтавської області

Фото: Поліція Полтавської області

"У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн. На щастя, жертв немає. Унаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що масштабний збій в русі поїздів відбувся 10 липня через аварію неподалік Боярки. Через сходження господарського потягу з рейок пасажири вимушено висаджувалися або чекали по кілька годин всередині поїздів.