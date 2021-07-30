Через залізничну аварію на Полтавщині затримується рух поїздів (оновлено)

Через зіткнення поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетиліка (Полтавщина) затримується рух поїздів.
Оновлено. Станом на 8:45, за даними "Укрзалізниці" в Telegram, затримувалися:
- №85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).
Станом на 7:15 затримувалися тільки поїзди номери 85,17, 10, 38, 41 та 11.
У поліції Полтавської області повідомили, що, попередньо, близько 3:00 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровщини, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд.
"У цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом, де знаходився комбайн. На щастя, жертв немає. Унаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень", – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, що масштабний збій в русі поїздів відбувся 10 липня через аварію неподалік Боярки. Через сходження господарського потягу з рейок пасажири вимушено висаджувалися або чекали по кілька годин всередині поїздів.