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Україна відкрила колію до ядерного сховища в Чорнобильській зоні

ЦСВЯП обіцяють відкрити "невдовзі".

Фото: Міненерго

Україна завершила будівництво залізничної колії до ядерного сховища в Чорнобильській зоні. У четвер, 29 липня, ділянкою проїхав перший тестовий поїзд.

Про це повідомляють на сайтах Міненерго та Укрзалізниці.

Протягом робіт з реконструкції ділянки між станціями Вільча та Янів було замінено та реконструйовано 24,56 км колій, ще середнім ремонтом оновлено 4,3 км колій.

Роботи були виконані протягом місяця, вартість робіт становила 336,6 млн гривень.

"Сьогодні [29 липня] ми перевірили готовність колій до перевезень і пропустили ділянкою перший тестовий поїзд. Усі випробовування пройшли успішно, і колії в зону відчуження ЧАЕС повністю готові до експлуатації. Чекаємо на перший поїзд з відпрацьованим ядерним паливом", — заявив з цього приводу в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, запуск власного ядерного сховища дозволить Україні економити 200 млн доларів щорічно. Стільки країна витрачає на вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії.

Галущенко запевнив, що Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде введене в експлуатацію "невдовзі". У ЦСВЯП відпрацьоване паливо доправлятимуть із трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької й Южно-Української. Воно зберігатиметься там протягом наступних 100 років.

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